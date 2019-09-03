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Engelsiz Yaşam Merkezinin 1. etabı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dev bir proje daha etaplar halinde hayata geçiriliyor.

03 Eylül 2019 Salı 15:28
Engelsiz Yaşam Merkezinin 1. etabı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dev bir proje daha etaplar halinde hayata geçiriliyor.


Vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif alanlardan daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla, engelli vatandaşlarımızın da görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda hazırlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesinin 1. etabının çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte tamamlandığı ve kısa bir süre içerisinde hizmete gireceği bildirildi.


Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yeşiltepe bölgesinde toplam 37bin 660 metrekare alan üzerinde planlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi; Spor Salonu, Fitness Salonu, Yüzme Havuzu, Eğitim Birimleri, Konferans Salonu ve idari birimleri kapsayan bir kompleks olarak etaplar halinde yapılıyor.


Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi 1. etap çalışmaları içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan A Blokta, Bodrum kat ile zemin katı yer alıyor. Bodrum katında makine dairesi ve denge tankı, elektrik odası, teknik personel odası, jeneratör, trafo odası, su deposu ve havuz galerisi olmak üzere 917 metrekare alan bulunuyor.


Zemin katında da 281 metrekare büyüklüğünde engelli vatandaşlar da dikkate alınarak düzenlenmiş yüzme havuzu, soyunma odaları, 22 adet duş kabini ile WC ve Lavabolar yer alıyor. Zemin katta ayrıca, 360 metrekare güneşlenme terası da bulunuyor.


284 metrekare alana sahip olan B Blokta ise Fitness salonu ile içerisinde 5 adet soyunma kabini, 3 adet WC ve 5 adet duş kabini bulunan Soyunma Odası yer alıyor.


Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin birinci etabını oluşturan Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu ile diğer alanlar ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı ve kısa bir süre içerisinde hizmete gireceği bildirildi.


Verilen bilgilere göre Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi 1. etap çalışmaları yaklaşık 4 milyon 500 bin liraya mal oldu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:28
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