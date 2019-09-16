’Engelsiz kafe’ engelli bireylere gelir kapısı olacak

Akhisar Belediyesi tarafından açılan ve engelli bireylerin sosyal yaşama tutunarak, ekonomik olarak da gelir elde edebilecekleri ‘KafeMiz’ hizmete girdi.

‘Engelsiz Şehir Akhisar’ hedefiyle çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Atatürk Parkı’nda bulunan İlhan Ayverdi Mahalle Konağı içerisindeki alanda ‘Kafemiz’ adını taşıyan Akhisar Belediyesi Engelsiz Sosyal Tesisleri’ni doğrudan engelli vatandaşlara fayda sağlayacak şekilde hizmete soktu. Daha önceden işletmesi derneklerce yürütülen kafenin işletmecisi de çalışanları da engelli bireylerden oluşuyor. Engelli bireyler bu kafe sayesinde hem iş sahibi olarak ekonomik gelir elde ediyor hem de sosyal yaşamlarında daha aktif olabiliyor. Kafede yiyecek ve içecek servislerinin yanı sıra tavla ve satranç gibi zihin geliştirici oyun salonu, sesli kütüphane, kitap okuma salonu gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Engelli Milli Sporcu Alper Tutal’ın sunuculuk yaptığı açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, engelsiz sosyal tesisinin açılışını yaptıkları için en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz gibi ben açılış yapmayı pek sevmiyorum. Daha çok icraat ve hizmetlerin ön planda olmasını istiyordum. Bu işin gösteriş kısmı çok da hoşuma gitmiyor. Ama buranın açılış törenini gerçekleştirmeyi özellikle istedim. Çünkü eğer bir farkındalık bilinci oluşturacaksak bunun gibi girişimlerle yapacağız. Engelsiz sosyal tesisimizin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Daha önce de burada dernekler vasıtasıyla engelli bireylerimize hizmet veren bir tesisimiz vardı. Ama biz bunu bir adım öteye götürelim dedik; daha çok engelli kardeşimiz burada çalışsın, hak ettikleri çalışma koşullarında sigortalı bir şekilde hak ettikleri ücretleri alarak vatandaşlarımıza da daha kaliteli bir hizmet sunması için bu hizmetin belediyemiz tarafından yapılmasını istedik.

Bu kafemizin çalışanlarının da işletmecisinin de engelli kardeşlerimizin olmasını sağladık. Bu sayede engelli kardeşlerimiz hem ekonomik olarak gelir elde edecekler hem de sosyal hayata daha sıkı tutunacaklar.Aynı zamanda Akhisar’ımızın güzel bir tesis kazanacağına inanıyorum. Bu tesisimizde tüm vatandaşlarımız aileleri ve sevdikleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekler. Bu bağlamda sadece engelli kardeşlerimizi değil Akhisar’ın her yerinde oturan vatandaşlarımızı da bu tesisimizi kullanmaya davet ediyorum. Umuyorum ki; arkadaşlarımız tüm çalışmalarını gönülleri ile yapacaklar ve burası Akhisar için önemli bir tesis olacak”

‘İnsan’ odaklı bir belediyecilik anlayışı ile Akhisar’a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Bildiğiniz gibi ‘insan’ odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Önceliğimizi geldiğimiz günden beri engelli bireylere verdik. Akülü araç şarj istasyonlarını tamir ettirdik ve sayılarını arttırarak 3 tane daha ilave ettik. Durumu iyi olmayan engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü araçlar hediye ettik. İlk işlerimizden birisi ihtiyaç sahibi, dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşmak için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurarak engelli, engelsiz tüm vatandaşlarımıza hizmetler sunduk. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki; hepimiz birer engelli adayıyız. Bu güzel kafemizin tüm Akhisarlılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan Akhisar Huzurevi Halk Oyunları ekibi gösterileri ile büyük beğeni topladı. Açılışa, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Askerlik Şube Başkanı Teğmen Mehmet Metin, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Yeliz Dedeoğlu, Akhisar Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı Ruhan Tatlıdil, üyeleri Yılmaz Akar, Lütfi Akdağ, Ali Rıza Çelik ve Fikret Türk, Akhisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Seyyare Yapıcı, siyasi parti ilçe başkanları ve engelliler katıldı.

Açılış programı sonrası protokol üyeleri kafeyi ve çalışanları ziyaret ederek ardından yine engelliler tarafından yapılan el işi ürünleri sergisini gezdi. Akhisar Belediyesi tarafından katılımcılara pilav, ayran ve aşure ikramı yapılırken çocuklara da Atatürk baskılı balon dağıtıldı. Son olarak Mersin Girişimci Engelliler Derneği Başkanı Erol Altıntaş, fantezi müzikleri ile katılımcılara renkli anlar yaşatırken Başkan Besim Dutlulu da özel çocukların eğlencesine ortak oldu.