Engelsiz Bursa birlikte mümkün

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Büyükşehir, BUSKİ ve Bursa Kent Konseyi’nde görevli engelli personelle bir araya geldi. Meclis Salonu’nda yapılan ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ın da katıldığı toplantıda engelli personeli dinleyen Başkan Aktaş, ‘Engelsiz Şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir kent haline getirmek adına hayata geçirdikleri projelere engelli bireylerin de kolay erişimini sağlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Ana ihtiyaçlardan bir tanesi ulaşım olarak öne çıkıyor. Bursa'daki engelli kardeşlerimizin gündüz bakımı ve ihtiyaçlarının giderilmesi, beraberinde şehir içi ve şehir dışı gezileri ile alakalı farklı alternatiflerin sunulmasıyla ilgili programlama yapıp, kendileriyle paylaşmış olacağız. Bu noktada hizmet veren, destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Engelli kardeşlerimize ‘hayata tutunma noktasında’ verdikleri mücadele için yürekten teşekkür ederim. Özelde de Kent Konseyi Engelliler Meclisimize, Bursa’mıza kattığı değerler, engelli kardeşlerimize yönelik çalışmaları için çok teşekkür ederim” dedi.