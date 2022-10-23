Engellilere özel bilim atölyeleri

Birbirinden farklı 8 erişilebilir bilim atölyesi, engelli çocuklar için İstanbul Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda hizmete sunuldu. Atölyelerin açılışı için etkinlik düzenlendi. Birbirinden farklı 8 atölye engelliler için bir kurs niteliği taşıyor.

Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atölyeleri gezdi. Bakan Varank, "Özellikle genç engelli kardeşlerimizin ve çocuklarımızın hayata tutunurken bilimle, teknolojiyle öğrenerek hayata tutunmalarını istiyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı'yla beraber Bağcılar Belediyesi ortaklaşa 8 tane atölye kurduk. Burada çocuklarımız geliyor, matematikten seramiğe kadar farklı atölyelerde çalışıp kendilerini yetiştirip geliştiriyorlar. Burada üniversiteler paydaşımız. Bağcılar Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı paydaş" dedi.