  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Dalavereci Özel’den hırsız zanlısı İmamoğlu’na sadakat yemini: Gölge kabinenin ipi artık o elebaşının elinde

Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini

Ankara Belediyesinde kim kime dumduma

Nacar’dan çağrı: Yüreğiniz yetiyorsa ‘teslis’i tartışalım
Gündem Engellilere ÖTV kararına fren: Danıştay 10 yıllık bekleme şartını durdurdu
Gündem

Engellilere ÖTV kararına fren: Danıştay 10 yıllık bekleme şartını durdurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Engellilere ÖTV kararına fren: Danıştay 10 yıllık bekleme şartını durdurdu

Danıştay, engellilerin ÖTV muafiyetli araçlarını yenilemesini zorlaştıran 10 yıllık bekleme şartını durdurdu. Karar, düzenlemenin kazanılmış hakları ihlal ettiği gerekçesine dayandırıldı.

Danıştay'ın, engellilerin araçlarında ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıl bekleme şartıyla ilgili yeni bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, 27 Aralık 2024 tarihi öncesi alınan engelli araçlarına yönelik de uygulanan, aracın satışı için 10 yıl bekleme şartına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

10 YILLIK BEKLEME SÜRESİNİ DURDURDU

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan’ın duyurduğu karara göre, Danıştay 7. Dairesi, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin 10. maddesindeki düzenlemenin uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Karar, özellikle 27 Aralık 2024’ten önce aracını satan engellilerin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak nitelikte.

15 Ocak 2025’te yayımlanan tebliğ, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldığı ilk aracı satmalarından sonra tekrar istisnadan yararlanabilmesi için 10 yıl geçmesini zorunlu hale getirmişti. Düzenleme, geriye dönük uygulanması nedeniyle tepki çekmiş, aracını daha önce satan engelliler için ciddi hak kayıplarına yol açmıştı. Tebliğin ilgili maddesi, ilk araç alımının üzerinden 10 yıl geçmeden yeni bir araç için ÖTV muafiyeti tanınamayacağını öngörüyordu. Hak savunucuları bu şartın engellilerin hem kazanılmış haklarını ihlal ettiğini hem de hareket özgürlüklerini kısıtlayarak günlük yaşamlarını zorlaştırdığını vurguluyordu.

ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMA KATILIMI ENGELLEYECEK NİTELİKTE

Derneğin başvurusu üzerine inceleme yapan Danıştay 7. Dairesi, düzenlemenin engelli yurttaşların sosyal yaşama katılımını olumsuz etkileyeceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda şu değerlendirmeye yer verildi: “Düzenlemenin, önceki dönemde aracını satanlar açısından da geçerli olacak şekilde uygulanması açık biçimde hukuka aykırıdır ve engelli bireylerin topluma aktif katılımını engelleyebilecek niteliktedir.”

KARAR KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kararın ardından; ÖTV muafiyetiyle araç alıp 27 Aralık 2024’ten önce satan ya da devreden engelliler, beş yılını doldurduktan sonra aracını elden çıkaran bireyler, 10 yıl bekleme zorunluluğu olmadan yeniden ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu
Gündem

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir konuşmasına yanıt veren ve kimliği videoda belirtilmeyen bir kadın yorumcu, Ankara'da..
Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! "Tekbir" detayı olay oldu
Gündem

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Papa 14. Leo’nun İznik’e gelişi bölgede büyük bir hareketliliğe yol açtı. Papa’nın helikopterle ilçeye inişi sırasında toplanan kalabalığın ..
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23