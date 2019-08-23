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Engellilere de örnek!

İstanbul’da yaşayan üniversite mezunu yüzde 90 engelli Sadullah Daban, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırarak diğer engellilere de örnek oldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:48
Engellilere de örnek!

 Kırklareli 

İstanbul’da yaşayan üniversite mezunu yüzde 90 engelli Sadullah Daban, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırarak diğer engellilere de örnek oldu.

KLÜ’de 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları dördüncü gününde devam etti. Yüzde 90 engelli 49 yaşındaki Sadullah Daban da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kayıt yaptırdı. Bedensel engelli öğrencinin kayıt işlemlerini Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi.

Şengörür, üniversitelerini tercih eden tüm öğrencileri tebrik ederek Daban’ın diğer engellilere örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti.

Daban ise 2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyledi. Daban, engellilerin daha görünür hale gelmesi için üniversiteye kayıt yaptırdığını söyledi.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:48
  1. İstanbul
  2. KLÜ
  3. Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü
  4. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür
  5. Bedensel engelli öğrenci
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