0553 313 94 23

Engelliler yaş beklemeden emekli olur

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, gazetemize yöneltilen engellilerin yaş beklemeden emekli olmasına ilişkin bir soruyu cevapladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Engelliler yaş beklemeden emekli olur

Soru: Ben 10.1.1980 doğumluyum. 15.10.2003 tarihinde sigortalı oldum. Yüzde 45 engelli kartım var. 2886 gün SSK ve 617 gün Bağ-Kur prim ödemem var. Ben 4680 gün prim tamamlayınca 42 yaşında emekli olur muyum? Rumuz Doğan…

Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanların hem SSK hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa son yedi yıl primine bakılır. Hangisi fazla ise emeklilik şartları buna göre belirlenir. Fazla olan SSK ise vergi indirim belgesi almanız koşuluyla 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim ödeme şartıyla engelli SSK emeklisi olursunuz. Eğer fazla olan prim Bağ-Kur statülü olursa bu kez 18 yıl sigorta ve 4680 gün primle Bağ-Kur engelli emeklisi olursunuz. Prim gün sayınıza göre her ay 30 gün üzerinden prim ödenmesi şartıyla bir sene daha önce Bağ-Kur engelli emeklisi olmanız mümkün olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. sigortalı
  2. engelli kartı
  3. Bağ-Kur
  4. Bağ-Kur prim ödemesi
  5. 42 yaşında emekli olur muyum?
  6. SSK
  7. emeklilik şartları
  8. sigortalılık süresi
  9. SSK emeklisi
  10. gün prim ödeme şartı
  11. Bağ-Kur engelli emeklisi
  12. Prim gün sayısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Alt Tarafı' fotoğraf sergisi açıldı
    1. 'Alt Tarafı' fotoğraf sergisi açıldı
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör..
    4. AB’nin büyüme tahmini düşürüldü
    5. Bakan Kasapoğlu'ndan inşası süren..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    7. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali..
    8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    9. Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA..
    10. FBTV sunucusu kan kanserine yakalandı
    11. CHP'den başörtülü bozkurtlu aday!
    12. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı :..
    13. Ahmet Sula'ya 'yılın sanatçısı' ödülü
    14. Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e taziye
    16. Reyhanlı 30 yıl sonra sinemaya kavuştu
    17. Bu utanç hepimize yeter de artar bile!
    18. Mansur Yavaş'tan anket açıklaması!
    19. Eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar..
    20. Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...