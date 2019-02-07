Engelliler yaş beklemeden emekli olur

Soru: Ben 10.1.1980 doğumluyum. 15.10.2003 tarihinde sigortalı oldum. Yüzde 45 engelli kartım var. 2886 gün SSK ve 617 gün Bağ-Kur prim ödemem var. Ben 4680 gün prim tamamlayınca 42 yaşında emekli olur muyum? Rumuz Doğan…

Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanların hem SSK hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa son yedi yıl primine bakılır. Hangisi fazla ise emeklilik şartları buna göre belirlenir. Fazla olan SSK ise vergi indirim belgesi almanız koşuluyla 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim ödeme şartıyla engelli SSK emeklisi olursunuz. Eğer fazla olan prim Bağ-Kur statülü olursa bu kez 18 yıl sigorta ve 4680 gün primle Bağ-Kur engelli emeklisi olursunuz. Prim gün sayınıza göre her ay 30 gün üzerinden prim ödenmesi şartıyla bir sene daha önce Bağ-Kur engelli emeklisi olmanız mümkün olacak.