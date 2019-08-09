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Engelliler Sosyal Tesisinin açılışını Başkan Ertuğrul Çetin yaptı

Pursaklar Belediyesi tarafından yaptırılan Engelliler Sosyal Tesisi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:52
Engelliler Sosyal Tesisinin açılışını Başkan Ertuğrul Çetin yaptı

Pursaklar Belediyesi tarafından yaptırılan Engelliler Sosyal Tesisi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.


Açılış törenine Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve ilçe teşkilatı, MHP ilçe Başkanı Gökhan Balcı, İlçe meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar’da hiçbir engelli kardeşim mahzun olmayacak. Bu sosyal tesisi engelli kardeşlerim ve aileleri için dizayn ettik. Hem aileleri hem de engelli kardeşlerimizin yüzünden tebessüm eksik olmasın’’ dedi.


Tesiste, sosyal ve kültürel faaliyet hizmetleri verilerek engelli vatandaşların gün boyu keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. Tesise gelecek olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte burada düzenlenecek olan etkinliklere katılımları sağlanacaktır.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:52
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