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Aktüel Engelliler Konfederasyonu Başkanı Özsaygı'dan "Dünya Engelliler Günü" açıklaması:
Aktüel

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Özsaygı'dan "Dünya Engelliler Günü" açıklaması:

"Engellilerin kriz ve salgın karşısında korunması için tüm tedbirler alınmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:52:20 -
Engelliler Konfederasyonu Başkanı Özsaygı'dan "Dünya Engelliler Günü" açıklaması:

ANKARA (AA) - Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, "Engellilerin kriz ve salgın karşısında korunması için tüm tedbirler alınmalıdır." dedi.

Özsaygı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Konfederasyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye nüfusunun yüzde 10'unun engelli olduğunu söyledi.

2021 bütçesinin yüzde 1,6'sının engellilere ayrıldığını belirten Özsaygı, engellilerin sorunlarına yönelik kalıcı çözümlerin ortaya konulmadığını savundu.

Engelliler için en önemli hakkın istihdam olduğuna işaret eden Özsaygı, "Bugün için sayısı 8 bini geçen kamudaki boş engelli kotaları, daha fazla beklenmeden doldurulmalıdır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ve aşısının tüm engellilere ücretsiz olmasını isteyen Özsaygı, "Engellilerin kriz ve salgın karşısında korunması için tüm tedbirler alınmalıdır. Engelliler tıbbi cihaz, medikal, ortez, protez ve ilaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşamaktadır. Bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Engellilerin ailelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Özsaygı, "Engelli aylıkları ve bakım ücretlerinin belirlenirken ailenin değil engellinin kendi geliri baz alınarak hesaplanmalıdır." açıklamasını yaptı.

Deprem, yangın ve doğal afetlerde engellilerin karşı karşıya olduğu risklere yönelik çözüm üretilmesini isteyen Özsaygı, şunları kaydetti:

"Deprem ve yangında herkes saniyeler içinde binayı terk ederken engelliler ve aileleri, giriş ve çıkışta yaşamsal sorunlar yaşıyorlar. Bu kapsamda sadece merkezi yönetim bütçelerinde değil, yerel yönetim bütçelerinde de engellilik yaklaşımı dikkate alınmalıdır. Engelli sorunlarının ciddi anlamda tespiti ve çözümü konusunda engelliler ve engelli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gidilmelidir."


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