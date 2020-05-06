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Aktüel

Engelliler istedi, pasaj yönetimi harekete geçti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan İzzet Ağa Pasajı’na giremeyen engelliler yönetime başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:07:18 -
Engelliler istedi, pasaj yönetimi harekete geçti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan İzzet Ağa Pasajı’na giremeyen engelliler yönetime başvurdu. Harekete geçen yönetim pasajın girişine engelli rampası yaptı.


Kuşadası Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Sorguç Kahramanlar Caddesi’nde bulunan İzzet Ağa Pasajı’na giremediklerini pasaj yönetimine bildirdi. Harekete geçen yönetim pasajın girişine engelli rampası yaptı. Yeni rampayı yerinde inceleyen dernek Başkanı Sorguç “Pasaj yönetimine engellilerin giremediklerini bildirdik. Yönetim bizi de çağırarak fikrimizi aldı ve bugün itibariyle İzzet Ağa Pasajı’na engelli vatandaşlarımız girebilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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