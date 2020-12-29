Engelliler için afet ve acil durum konteyneri
Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce koordine edilen Avrupa Birliği (AB) Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında engelliler ve ailelerinin afetlerin ardından rahatlıkla kullanabileceği konteyner hazırlandı.
AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, Avrupa’da ilk olma özelliği taşıyan konteynerin görme, işitme ve fiziksel engelliler için dünya standartlarına uygun olarak tasarlandığını belirtti. Bayar, konteynerin tuvalet, yaşam odası ve yatak odasından oluştuğunu kaydetti.