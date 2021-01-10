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Ekonomi Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar?
Ekonomi

Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar?

2021 engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu? Engelli yaşlı aylığı ne kadar? 2021 evde bakım parası ne kadar? soruları engeli, yaşlı ve evde bakım parası alanlarca merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engeli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapıldığını açıkladı. Peki engeli ve yaşlı maaşları, evde bakım parası ne kadar oldu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 13:03:00 - 2021-01-10 13:03:44
Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engeli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı işyerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını artırdıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, 2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık. Her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 TL'ye ulaştığını söyledi.

Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar?

Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarında 2021 yılında arttırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "2021 yılı ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 TL'ye, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 TL'ye, engelli yakını aylığını 609 TL'ye ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise 1657 TL'ye çıkarttık" ifadesinin kullandı. Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını söyledi.

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