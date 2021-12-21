Engelli vatandaşlara müjde!
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya, engelli vatandaşları ilgilendiren müjdeyi açıkladı.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya, engelli vatandaşları ilgilendiren müjdeyi açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya, “Bir müjde de engelli vatandaşlarımıza. Araç alımlarında verilen destek %36 oranında artırıldı. Yaklaşan otomobil ÖTV muafiyet matrahını 330 bin TL den 450 bin TL ye yükselten tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.