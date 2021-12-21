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Siyaset Engelli vatandaşlara müjde!
Siyaset

Engelli vatandaşlara müjde!

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya, engelli vatandaşları ilgilendiren müjdeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:48:00 -
Engelli vatandaşlara müjde!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya, engelli vatandaşları ilgilendiren müjdeyi açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya, “Bir müjde de engelli vatandaşlarımıza. Araç alımlarında verilen destek %36 oranında artırıldı. Yaklaşan otomobil ÖTV muafiyet matrahını 330 bin TL den 450 bin TL ye yükselten tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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