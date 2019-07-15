Engelli taraftarlardan Konyaspor’a ziyaret Konyasporlu engelli taraftarlar, Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Konyasporlu engelli taraftarlar, Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Bolu’da devam eden Konyaspor’u, engelli taraftarlar Erol Celep, Murat Olgun, Ayhan Çelik, Erkan Civan ve Bünyamin Turan, Konya’dan Bolu’ya giderek, takımın kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti. Taraftarlar antrenman sonrası futbolcularla bir süre sohbet etme imkanı buldu. Sohbet sonrasında Erol Celep, Teknik Direktör Aykut Kocaman’a kulübe hizmetlerinden dolayı bir plaket takdim etti.

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