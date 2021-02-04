Engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 500 engelli öğretmen atayacak. 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından yapılacak 500 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 1-5 Şubat'ta alınacak. MEB engelli öğretmen başvurusu için ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacak şekilde gerçekleştirilecek. Ön başvuru yapmayan adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak. Ön başvurular tamamlandıktan sonra atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat 2021 tarihinde MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak.

Engelli öğretmen alım şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen alımı konusunda şartları açıkladı.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

Engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. MEB, engelli öğretmen atama sonuçlarının Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden açıklayacağını duyurdu.

MEB’in engelli öğretmen atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre,

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri ilgili Valiliklerce belirlenecektir.

4. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

5. Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

5.1.Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

5.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

5.3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

5.4.Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

5.5.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

5.6. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu.

5.7. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

5.8. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

6. Ataması yapılanlar, bu bölümün “5.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır.