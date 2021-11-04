Engelli öğretmen ataması ne zaman? 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri
Engelli öğreten ataması başvuruları nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin verileri paylaştı. Peki, engelli öğretmen ataması başvuruları nereden nasıl alınır?
Merakla beklenen 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama geldi. Peki, engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman nereden yapılacak?
Engelli öğretmen ataması ne zaman? 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.
Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.
Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.