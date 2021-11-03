Engelli öğretmen ataması başvuruları başladı mı? 2021 engelli öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

2021 engelli öğretmen alımı için bekleyen adaylara açıklama yapan MEB başvuruların ve atamaların ne zaman yapılacağını duyurdu. 2021 engelli öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 750 öğretmen atamasının yapılacağı bildirilen duyuruda, başvuru sürecinin detaylarına da yer verildi. Peki, engelli öğretmen alımı için başvurular ne zaman alınacak?

Engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, engelli öğretmen atamaları ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı. Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen ataması başvuru şartları neler?

MEB bünyesinde alımı yapılacak olan 750 engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunacak adaylar engelli öğretmen atama başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. İşte daha önceki yıllarda açıklanan engelli öğretmen atama başvurusu şartları.

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,

3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

5- 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 50 ve daha üzeri puan almış olmak. (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)

6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak özel şartlar aranacaktır.

Mebbis engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattıracaktır. Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 veya 2018 yıllarında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca, hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacaktır.

Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecektir.

Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.