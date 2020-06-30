Engelli öğretmen adaylarından atama talebi

Ankara'da engelli öğretmen adayları, yeni atama döneminde kendilerine ayrılan kontenjanın artırılması çağrısı yaptı.

Engelli öğretmen adayları, atama taleplerini dile getirmek için ellerinde pankartlarla Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğretmen adayları adına konuşan Hüseyin Akbulut, Milli Eğitim Bakanlığının son atamayla 20 bin öğretmen istihdam ettiğini buna karşılık sadece 200 engellinin atamasının yapıldığını belirterek, bunu yetersiz bulduklarını dile getirdi.

Atamalarda, kamuda halen memur olarak görev yapanların da öğretmen olarak atandığını iddia eden Akbulut, "Bakanlığın önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen alımı daha yağacağını biliyoruz. Bulunduğumuz pandemi sürecinde tekrar sınav stresi yaşamadan ve 2018 EKPSS puanlarımız yanmadan 200 engelli öğretmen atamasının daha yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.