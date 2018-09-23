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Engelli oğlunu sokak ortasında döven 'cani baba'dan pişkin savunma!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde engelli ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir oğluna sokak ortasında şiddet uygulayan cani baba Yusuf Ç'nin savunması pes dedirtti.

23 Eylül 2018 Pazar 11:01
Engelli oğlunu sokak ortasında döven 'cani baba'dan pişkin savunma!

Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65) gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatı ile engelli genç Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alındı.

Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde Ali Ç., konuşma ve yürüme engelli oğlu Yusuf Ç.'yi sokak ortasında elinde terlikle dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlattı. Ali Ç. polis tarafından gözaltına alındı, engelli oğlu Yusuf Ç. de Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de Yusuf Ç. için ailesine ödenen evde bakım aylığının da iptal edilmesi için çalışma başlattı.

'ADAM MI ÖLDÜRDÜM'

Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), Altınordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin 'Oğlunuzu neden dövdünüz?' sorusu üzerine Ali Ç., "Adam mı öldürdüm, ne dövmesi ne vurması ya, kim diyor onu" dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:01
  1. Ordu
  2. Altınordu
  3. Cani baba
  4. Engelli oğlunu sokak ortasında dövdü
  5. savunması pes dedirtti

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