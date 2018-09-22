Engelli oğlunu sokak ortasında döven cani baba konuştu

Ordu'nun Altınordu ilçesinin Şahincili Mahallesi 572. Sokak’ta meydana gelen olayda, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir babanın engelli oğluna ayakkabıyla vurduğu görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medya ve basında yer bulmasının ardından gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, engelli vatandaş da Ünye ilçesindeki özel engelli bakım merkezine yerleştirildi.

Olayın yaşandığı sokakta açıklamalarda bulunan baba Ali Çiçek (65), olaydan önce evde olduğunu ve çocuğunun bağırması üzerine dışarı çıktığını anlattı. Olayın, bir anlık öfke ve gafletle gerçekleştiğini ileri süren baba Çiçek, kötü bir niyetinin olmadığını ifade ederek, "Bu alan geniş olduğu için burada zaman geçiriyor. O sırada bir bağırtı ile dışarı çıktım ve oğlumun bağırdığını gördüm. Neden bağırdığını sorup yalvarmaya başladım. Eline para vermeye çalıştım, onları da almadı. O sırada bana bir tane sert bir şekilde vurdu. Ben de onun ayakkabısını giydirmek için elimde ayakkabı vardı, şamar atmak isterken ayakkabı ile vurmuşum. Kötü bir niyetim tok. Ben çocuğuma 30 senedir bakıyorum, yazıktır, günahtır. Beni kameralara çekip, televizyonlara verenler yanlış haber yapıyorlar. Benim çocuğuma nasıl baktığımı mahallede herkes biliyor” dedi.

"GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM GECE YARISI ÇIKIP İSTEDİKLERİNİ ALIYORUM"

Çocuğunu gözü gibi baktığını ve istediği her şeyi yaptığını, yaşananların da anlık geliştiğini anlatan Ali Çiçek, "Ben böyle cani bir insan değilim. Çocuğumun evde bir sürü eşyası ve oyuncağı var. Ben onun için gece yarısında çıkıp marketten istediklerini alıyorum. O gün böyle tatsız bir olay yaşadık. Benden almadığı parayı arkadaşıma verdim, ondan parayı alıp daha bağırmadı. O sırada da beni kameraya çekmişler. Benim paramı almıyor, dışarıdan istiyor" diye konuştu.

"HARÇLIK VERMEMEK İÇİN DÖVDÜ DENİLDİ, ÖYLE BİR ŞEY YOK, ÇOCUĞUNU GERİ İSTİYORUM"

Kendisinin cani bir insan olmadığını ve böyle tanıtıldığı için utanç duyduğunu belirten baba Ali Çiçek, çocuğunu geri istediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "O olaydan sonra onu alıp gezdirdim, yemek yedirdim. Ben cani bir insan değilim. Daha önce böyle bir olay olmadı. Burada bana bir anda vurunca, göz kızgınlığı ile bir anda yaşandı. Televizyonlarda para vermediğim için olayın yaşandığı söylendi, böyle bir şey yok kardeşim. Ben 30 yıldan fazla bakıyorum çocuğuma, adaleti de biliyorum. Ben çocuğumu geri istiyorum. Ben tok kalırsam o da tok kalır, ben aç kalırsam o da aç kalır.”

"MİLLET BENİ CANİ OLARAK TANIYOR"

2 yıl önce eşini ve diğer engelli oğlunu da kaybettiğini, bir oğlunun da askerde olduğunu ifade eden baba Ali Çiçek, “Bütün millet beni cani biliyor. Ben öyle bir insan değilim. Beni herkese sorsunlar. Beni arayan kişiler cani diyor. Yeğenim bile cani diyor. Herkesin yanında mahcup duruma düştüm. Ben çocuğuma ölene kadar bakacağım. Yetkililerin de durumumu duymasını istiyorum. Ben 2 tane sakat çocuğuma da çalışıp da baktım. Böyle bir haberin yayılması ve cani olarak gösterenler, gerçekleri bilmiyor. Ben çocuğumu başımın üstünde gezdiririm. Yanlışlıkla da olsa yaptığım şeyden pişmanım. Gözüme uyku girmedi" ifadelerini kullandı.