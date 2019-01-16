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Engelli milli atıcılara altın hediye edildi

- Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal'ı çeyrek altınla ödüllendirdi

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:15
Engelli milli atıcılara altın hediye edildi


ORDU (AA) - Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, çeşitli şampiyonalarda madalya kazanma başarısı gösteren milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal'ı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Genç, Uluslararası Paralimpik Komitesince (IPC) Sırbistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'ndan madalyayla dönen Karagöl ve Atakal'ı makamında ağırladı.

Başarılarından dolayı kutladığı milli sporculara çeyrek altın takdim eden Genç, iki atıcının, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ordu'da yaptırılan poligonda hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Sporcuların, elektronik altyapıya sahip poligonda daha iyi performans ortaya koyduğunu belirten Mustafa Genç, "Milli atıcılarımızın antrenmanda gösterdikleri üstün başarı, katıldıkları şampiyonalarda skora yansıdı. İki sporcumuz son iki şampiyonada elde ettikleri başarılarıyla göğsümüzü kabarttı." diye konuştu.

İki sporcunun Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandığını aktaran Genç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ordu Valisi Seddar Yavuz'a da teşekkür etti.


- Milli sporculardan başarı sözü


Ziyarette konuşan milli sporculardan Cevat Karagöl, ülkesine madalyalar kazandırdığı için mutlu olduğunu vurguladı.

Hem Avrupa Şampiyonası hem de Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası'ndaki başarılarıyla puanlarını artırdıklarını kaydeden Karagöl, "Bu başarımızda en büyük etken, paralimpik düzeyde antrenman yapabildiğimiz poligona sahip olmamız. Oradaki zamanı doğru değerlendirdiğimiz için bu şekilde başarılar geliyor." ifadelerini kullandı.

Karagöl, 2019 yılının kendileri için çok önemli olduğunu, bu yıl içerisinde yapılacak turnuvalarda alacakları puanlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bir diğer milli sporcu Çağla Atakal ise son iki şampiyonada hedeflediği başarıya ulaştığını anlattı. Keyifle yaptığı sporu gücü yettiğince sürdüreceğini dile getiren Atakal, "Bundan sonra katılacağım şampiyonalarda elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:15
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  3. Milli atıcı Çağla Atakal
  4. Milli sporcu Cevat Karagöl
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