  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Engelli memurlar erken emekli olur mu?
Ekonomi

Engelli memurlar erken emekli olur mu?

En çok merak edilen Engelli memurlar erken emekli olur mu? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:04:00 -
Engelli memurlar erken emekli olur mu?

Soru: Ben 2006 yılında engelli kadrosundan memurluğa atandım. Engelli olduğum için yaşı beklemeden emekli olmam mümkün olur mu? Ayhan G.

Cevap: İlk defa 15.10.2008 tarihinden önce memur olan, memuriyete girişi esnasında Kuruma verilmiş yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olanlar ile en az 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenler yaş beklemeden 5400 gün primle emekli olur. Bunun dışında sonradan yüzde 50-59 arasında engelliliği ortaya çıkan memurlar, en az 5760 gün primle yüzde 40-49 arasında engelliliği oluşan memurlar ise en az 6480 gün primle emekli olur. İlk defa 15.10.2008 tarihi ve sonrasında memur olan engellilerin ise emeklilik şartları biraz daha kolay Bunlar yüzde 50-59 arasında engelli ise 4320 gün primle, yüzde 40-49 arasında engelli ise 4680 gün primle emekli olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay