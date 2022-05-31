Engelli memurlar erken emekli olur mu?

Soru: Ben 2006 yılında engelli kadrosundan memurluğa atandım. Engelli olduğum için yaşı beklemeden emekli olmam mümkün olur mu? Ayhan G.

Cevap: İlk defa 15.10.2008 tarihinden önce memur olan, memuriyete girişi esnasında Kuruma verilmiş yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olanlar ile en az 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenler yaş beklemeden 5400 gün primle emekli olur. Bunun dışında sonradan yüzde 50-59 arasında engelliliği ortaya çıkan memurlar, en az 5760 gün primle yüzde 40-49 arasında engelliliği oluşan memurlar ise en az 6480 gün primle emekli olur. İlk defa 15.10.2008 tarihi ve sonrasında memur olan engellilerin ise emeklilik şartları biraz daha kolay Bunlar yüzde 50-59 arasında engelli ise 4320 gün primle, yüzde 40-49 arasında engelli ise 4680 gün primle emekli olur.