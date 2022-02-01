Engelli memur ataması ne zaman? 2022 engelli memur atama kurası ne zaman?

Engelli memur atamaları ne zaman 2022? Engelli memur atamalarına ilişkin son açıklamalar merak ediliyordu. 3 Aralık’ta yılın son engelli ataması yapılmıştı. 750 engelli öğretmen ataması yapılarak MEB bünyesinde göreve başlamıştı. 2022 engelli memur ataması da yine en çok merak edilen konuların başında geliyor. EKPSS sınavına girip de engelli memur ataması bekleyen engelli vatandaşlar 2022 engelli ataması ne zaman yapılacak? Engelli memur 2022 ataması var mı, ne zaman olacak? sorularını sormaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası engelli memur atamasına ilişkin müjdeyi verdi. Peki engelli memur ataması 2022 ne zaman? 2022 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

2022 engelli memur ataması son dakika ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından on binlerce kişiyi ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

Kamuya, Ocak 2022'de 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacağı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak" dedi." dedi.

Memur atama branş dağılımı

E-KPSS sınavına girerek sınav sonucuna göre tercih yapıp tercihlerine göre boş kadrolara atamaları gerçekleştirilebilir. Kura yöntemi ile boş kadrolara yerleştirmeleri yapılabilir.

Engelli memur şartları neler?

Engelli memur işe giriş koşullarının belirtildiği kanun; 657 sayılı devlet memurları kanunudur. 53’üncü maddesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarının personel sayılarının %3’ünün engelli olmasında karar kılınmıştır. Kura ile engelli memur olmak isteyenlerin ilkokul ya da ortaokul mezunu olmaları veya ilköğretim düzeyinde bir eğitim durumlarının bulunması gereklidir. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrasında kurada çıkan engelli bireylerin boş kadrolara atamaları gerçekleştirilir.

EKPSS başvuru şartları

E-KPSS giriş koşulları aşağıda verilmiştir:

Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması istenir. Ancak sanat ya da meslek okulu bitirmiş ise, 15 yaşını doldurduğunda başvuru hakkı tanınır.

65 yaşını doldurmuş olan engelli bireylerin E-KPSS başvuruları olumlu sonuçlanmaz.

Lise, ön lisans ve lisans mezunu olan engelli bireylerin devlet memuru olabilmeleri için E-KPSS sınavına girme hakları vardır.

Engelli memur işe alım şartlarını taşıyıp sınava girenlerin sınav sonuçlarının geçerliliği 4 yıldır ve 2 senede bir tekrarlanan bir sınavdır.

2022 senesi içerisinde yapılacak olan atamalarda adayların öncesinde 2018-EKPSS, 2020-EKPSS, 2018-Kura, 2020-Kura ile yerleştirme başvurusu yapmış ve yerleştirilememiş olması şartı aranır.

Daha önce kura kaydı yapmış olan adayların dört sene içerisinde tekrar E-KPSS ile engelli memur alımlarına başvurabilme hakları vardır.