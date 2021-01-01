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Gündem Engelli memur atamaları ne zaman?
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Engelli memur atamaları ne zaman?

Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen engelli vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama geldi. Peki, Engelli memur atamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:07:00 -
Engelli memur atamaları ne zaman?

"Türk İşaret Dili" çalışmaları iş birliği protokolü imzalama töreni için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi rektörlüğü bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde konuşma gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, konuşmasında engelli memur atamalarına dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, kamuda çalışan engelli sayısının 2002 yılına kıyasla 10 kat daha artış göstererek 57 bin 809 vatandaşa ulaştığına dikkat çekti. Daha sonra Bakan Selçuk, ocak ayında, yeni yılda bir atama daha yapacaklarını ve engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam etmeye devam edeceklerini belirtti.

Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk’un açıklamasına göre ocak ayı içinde engelli memur atamaları için gelişmeler yaşanacak. Atamaların tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarih bilgisi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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