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Ekonomi Engelli maaşları ne kadar? Yüzde 40 yüzde 69 arası engelli ne kadar para alacak?
Ekonomi

Engelli maaşları ne kadar? Yüzde 40 yüzde 69 arası engelli ne kadar para alacak?

Asgari ücret zammıyla birlikte hem engelli aylıkları hem de 65 yaş aylığında artış oldu. 65 yaş aylığı alan kişiler 2021 yılının ilk altı ayında 763.67 TL aylık alacaklar. Ocak aylıklarını çekenler şubat ayında 1 aylık fark ile birlikte 815.84 TL maaş alacaklar. Yaşlılık maaşıyla birlikte engelli maaşlarında da artış söz konusu. Yüzde 40 - yüzde 69 arası engeli olan kişiler ile yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engellilerin aylıklarına zam yapıldı. Peki engelli maaşları ne kadar? Engelliler ne kadan maaş alacak? İşte yüzde 40 - yüzde 69 arası engelli maaşı ile yüzde 70 üzeri engelli maaşları.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:25:00 - 2021-01-25 10:38:24
Engelli maaşları ne kadar? Yüzde 40 yüzde 69 arası engelli ne kadar para alacak?

Engelliler 2022 sayılı kanundaki şartları taşımaları halinde aylık alabiliyorlar. Engelli aylıkları da memur maaş katsayısına endeksli olduğu için ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Buna göre; yüzde 40 - yüzde 69 arası engeli olan kişiler 609.61 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 914.42 TL aylık alacaklar. Diğer yandan 18 yaş altı engellinin yakınlarına ödenen aylık da 609.61 TL olarak ödenecek. Engelli aylıklarını ocak ayında alan kişilere maaş farkları şubat ayı maaşları ile birlikte ödenecek. Buna göre yüzde 70 ve üzeri engelli ocak ayı maaşını zamsız aldıysa şubat ayında 976,88 TL maaş alacak.

Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olan kişiler ise ocak maaşlarını zamsız aldılarsa şubat ayında maaş farkı ile birlikte 651.25 TL maaş alacaklar. Aynı şekilde Ocak maaşını zamsız alan 18 yaş altı engelli yakınına da şubat ayında maaş farkıyla birlikte 651.25 TL maaş ödenecek.

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