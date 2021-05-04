Engelli maaşı alacak olanlar kısıtlamadan muaf mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde 29 Nisan Perşembe akşamı tam kapanma başladı. Kısıtlama 17 Mayıs’ta sona erecek. Kısıtlama sürecinde engelli maaşları hesaplara yatanlar ise bankaya gidip maaşlarını çekip çekemeyeceklerini merak ediyor. Peki, bankaya gitmek yasak mı?

Engelli maaşı tam kapanmada nasıl çekilecek? Tam kapanmada engelli aylığı nasıl alınacak?

Engeli ve yaşlı aylığı alanlar bankaya gitmeleriyle ilgili bir kısıtlamanın olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

'Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

- Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

- Sosyal destek ödemesinde ise 765.852, ak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır''