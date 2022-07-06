Engelli maaşı evde bakım parası ne zaman yatacak? Engelli aylığı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira oldu.

Engelli aylıklarının ne zaman ödeneceği bayram öncesi gündeme geldi. Bu sene 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi maaşların yatacağı tarih merak konusu olurken; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelmedi. Ödemelerin 8 Temmuz'da ödenmesi bekleniyor.

Evde bakım maaş sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.