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Ekonomi Engelli kamu personel alımı | OGM engelli eski hükümlü personel alımı
Ekonomi

Engelli kamu personel alımı | OGM engelli eski hükümlü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı | Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, OGM personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-20 09:56:00 -
Engelli kamu personel alımı | OGM engelli eski hükümlü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde personel alımı yapacak. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman?

Engelli kamu personel alımı | OGM engelli eski hükümlü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 74 daimi işçi alınacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 24-28 Ocak döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek.

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