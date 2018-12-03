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Engelli Hivda'ya kaymakam ziyareti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engelli Hivda Uğur'u ziyaret eden Kaymakam Levent Yetgin, engelli kıza çeşitli hediyeler verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:21
Engelli Hivda'ya kaymakam ziyareti

Bingöl Kaymakamı Levent Yetgin, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bedensel engelli Hivda Uğur'u (13) evinde ziyaret etti. Yetgin, sohbet ettiği Hivda'ya çeşitli hediyeler verdi. 

Karlıova'da yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan Hivda Uğur'u evinde ziyaret eden Kaymakam Levent Yetgin, İkram Uğur ile kızının sorunlarını dinledi. Aileyle sohbet eden Kaymakam Yetgin, Hivda'ya çeşitli hediyeler verdi. Kendilerine çok yardımcı olduğu için Yetgin'e teşekkü reden İkram Uğur, "Kızım doğuştan bedensel engelli ve yürüyemiyor. Kaymakam şahsında devlet bize çok yardım etti. Kızıma öğretmenler eve gelerek eğitim veriyor. Ekonomik durumumuz da iyi olmadığı için evimizin yapımında Kaymakam Levent Yetgin'in çok büyük destekleri oldu" dedi. 

Kaymakam Levent Yetgin ise engelliğin sadece engellilerin değil, toplumun sorunu olduğunu belirterek, "Engellilik; toplumu oluşturan tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir sorundur. Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunma gayreti içerisinde olmuş, yasalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler konusunda engelli vatandaşlarımıza daha yakın olmaya, onların sosyal yaşama katılımlarını arttırmaya çağdaş bir yaşam imkanı sağlamaya çalışmıştır" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:21
  1. Bingöl Kaymakamı Levent Yetgin
  2. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  3. Hivda Uğur

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