Engelli girişimciye hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Engelli vatandaşlara hibe desteği ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engelli Hibe Desteği başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Engelli girişimciye hibe desteği başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, 2014'ten itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere desteklerini anımsatarak, engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirtti.

Hibe desteği başvurularında yeni bir uygulamaya geçtiklerini aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak on-line başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Engelli girişimci hibe desteği şartları neler?

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, engelli hibe desteği başvuruları artık e-devlet üzerinden yapılabileceklerini söyleyerek, “Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, “Kendi işini kurmak isteyen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgeleyen engelli vatandaşlarımız şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden yapabilirler. Başvuru şartlarını ve proje kabulünde verilecek destekleri İŞKUR’a engelli kaydı olmak, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelendirebilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde sürü yönetim elemanı/hayvan yetiştiriciliği belgesine, arıcılık projelerinde ise arıcılık belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.