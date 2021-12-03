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Gündem Engelli gencin hediyesi herkesi duygulandırdı! Başkan Erdoğan elinden öperek teşekkür etti
Gündem

Engelli gencin hediyesi herkesi duygulandırdı! Başkan Erdoğan elinden öperek teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını yapan engelli gencin elini öptü.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:07:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Törende engelli vatandaşlara yönelik verilen destekler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Törende bulunan engelli bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.

Çalışamayı yapan gencin elini öptü

Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu.

Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi. Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.

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