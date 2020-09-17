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Yerel Engelli gence dehşeti yaşatan sanığa 6 ay 7 gün hapis cezası
Yerel

Engelli gence dehşeti yaşatan sanığa 6 ay 7 gün hapis cezası

İstanbul Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği gerekçesiyle yargılanan Okan Metin, ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:49:00 -
Engelli gence dehşeti yaşatan sanığa 6 ay 7 gün hapis cezası

Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Okan Metin ve müşteki Taha Alper Behrem ile annesi Zeliha Yıldırım katıldı. Mahkeme, sanık Okan Metin'i "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmadaki tavır ve davranışlarını dikkate alarak, haksız tahrik indirimi de uygulayarak cezayı 6 ay 7 güne indirdi.

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