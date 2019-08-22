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Engelli genç kızdan başarı hikayesi

İstanbul Avcılar'da doğuştan fiziksel engelli olduğu için yürüyemeyen 18 yaşındaki Kader Akhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği destekle evinde ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra üniversiteye girmeyi de başardı. Akhan 300 puan alarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü’nün ön lisans öğrenimini kazandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:53
Engelli genç kızdan başarı hikayesi

Diyarbakırlı emekli inşaat işçisi Abdulhalim ile ev kadını Feriha Akhan'ın 3 çocuğundan biri olan doğuştan kalça çıkığı tespit edilen, Kader'in sol bacağı hiç tutmadı, sağ bacağına ise hafif basabildi. Doktorların yürüyemeyeceğini açıkladığı Kader Akhan, annesinin başvurduğu, bir televizyon programından gönderilen akülü tekerlekli sandalyesi ile gidip-geldiği Denizköşkler İlkokulu'ndan sonra Güngör Tekinel Ortaokulu'na devam etti. Akhan, 7’nci sınıfta 3 kez peş peşe ameliyata alınınca ilk dönem okula giremez oldu. Kader Akhan, zorlu geçen ameliyatların ardından ailesinin başvurusu üzerine aynı eğitim yılında 2’nci dönemden itibaren evinde eğitim görmeye başladı. 8’inci sınıfı da evine gelen öğretmenlerin verdiği derslerle tamamlayan Kader Akhan mezun oldu.

Ailesi, okumayı çok seven kızlarının ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitim hayatının sona ereceği endişesine kapılırken, dönemin Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, DHA aracılığı ile, “Okula gidemeyen Kader, lise eğitimine de evinde devam edebilecek” açıklamasını yaptı. Girdiği sınavda Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazanan genç kızı o dönem ziyaret eden evinde ziyaret eden halen Muş Milli Eğitim Müdürü olan Emin Engin, “Hedeflerini büyüt, önündeki hedefler arasında liseyi bitirdikten sonra üniversite olmalı” tavsiyesinde bulundu. Öğretmenler, Kader Akhan’ın evine 4 eğitim yılında gelerek bire bir ders verdi.

Derslerinde başarılı olan Kader Akhan, bugüne kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 11 kez ameliyata alınan, yürüyemediği halde yüzünden gülümsemeyi eksik etmeden yaşama sımsıkı sarıldı. Akhan, bu yıl girdiği üniversite sınavında 300 puan alarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü’nün ön lisans öğrenimini kazandı. Umutlarını yitirmeden ilk, ardından orta öğretimini evinde tamamlayan Kader Akhan’ı mezun olduğu Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kasım Akyıldırım evinde ziyaret ederek kutladı. Akyıldırım, şöyle dedi:

“Yılda 6 öğretmen, her yıl ortalama 12 dersi evde günde 3-5 saat verdi. Liseden 74.96’lık derece ile mezun oldu. Kendisine bundan sonra da başarılar diliyoruz. Kendisine güveniyoruz. Kendisini evde kapatmadı, biz de okul ve Milli Eğitim olarak kendisine her türlü desteği verdik” dedi. Üniversite okuyacağı için çok heyecanlı görünen Kader Akhan, şunları söyledi:

“İlkokuldan sonra ortaokula gidip-geldim. Ameliyat olunca okula gidemedim, evde kapalı kaldım. Bugüne kadar 11 ayrı ameliyat geçirdim. Okumam gerektiğimi biliyordum. Milli Eğitim’e başvurduk. 7’nci sınıftan bu yana 6.5 yıl evde ders görüyordum. Üniversiteyi 11’nci sınıftan bu yana öğretmenlerimizin teşviki ile düşünmeye başladım. Daha iyisini kazanmak için de çaba harcayacağım. Buraya gelen öğretmenlerimden Allah razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. İki yıllık ön lisanstan sonra lisans eğitimi için dikey geçiş sınavına girmeyi düşünüyorum.”

Kızı ile gurur duyduğunu anlatan anne Feriha Akhan, "Allah devletten razı olsun. Kızım da azimli.” dedi.

Baba Abdulhalim Akhan, gece gündüz ders çalışan, okumayı çok seven kızının başarılarını sürdüreceğine inandığını ifade ederken, eğitim hayatında destek veren herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:53
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Kader Akhan
  5. engelli genç kızın başarı hikayesi

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