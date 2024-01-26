Engelli Filistinliyi bile 'tehlike' görüyorlar! İsrail polisi alçaklıkta sınır tanımıyor

Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Namaz kılanlara gaz bombalarıyla müdahale etti

Çok sayıda polis de Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

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Engelli Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, Aksa’ya giremediği için sokakta namaz kılmak isteyen engelli bir Filistinlinin namazını bozarak zorla gözaltına aldı. Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

Gazetecilere saldırdılar

Öte yandan operasyonların başladığı andan bu yana birçok gazeteciyi de öldüren İsrail polisi, A Haber muhabirlerine de saldırdı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

Demir barikatlar kuruldu ve gençlerin geçmesine izin verilmedi. Gençler ellerinde seccade ile geldiler ve namaz kılmak istiyorlar ancak İsrail polisi izin vermedi. Geride bıraktığımız haftalarda çok sert müdahaleler yapıldı. Yine burada manzara değişmedi. Cuma namazını kılmak için gelen gençler dışarıda kaldı. İsrail polisi yine müdahaleye başladı. İşgalci İsrail askerleri hedef gözetmeksizin gaz bombası atmaya başladı..

Burada kimseyi ayırt etmeden gaz bombası atılıyor. Basın mensuplarının oluğu yere de gaz bombaları atılıyor. Ne gazetecileri ne sivilleri ayırt etmeden saldırıyorlar. İsrail askerleri namaz kılmak için gelen gençlerin üzerine yürüdüler ve gaz bombaları attılar. Karşılarında düşman varmış gibi hareket ediyorlar. Karşılarında sanki silahlı birileri varmış gibi davranıyorlar. Şu anda İsrail polisi bizim kafamızın üzerine gaz bombası atıyor. Burada gazeteciler ve gençler ile çocuklar var sadece. Bizde gazdan etkilendik ve nefesimiz kesildi.

İsrail polisi bu rezilliği her seferinde yapıyor. Burada haftalardır aynı manzara var. Müslümanların üzerine biber gazı yağıyor. Burada insanların tek istekleri namaz kılmak. Ortada hiçbir sebep yokken bunu yapıyorlar. Karşılarında silahlı insanlar varmış gibi hareket ediyorlar. Polisler burada bizim görüntü almamızı engellemek için çaba gösteriyor. Burada bize sürekli bağırıyorlar, itiyorlar. Sanki bu rezilliği biz yapıyormuşuz gibi hareket ediyorlar.

İsrail polisi kameraman arkadaşıma vurdu. Bunlar da ne vicdan var ne insanlık var. İnsanlar burada namaz kılmak isterken biz olayları görüntülerken kameraman arkadaşıma saldırdı.

16 haftadır Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelliyor

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 16 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.