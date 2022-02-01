Engelli çocuklarına okul desteği ne kadar? Engelli ailelerin çocuklarına okul yardımı var mı?
Engellilerin çocuklarına okul yardımı ne zaman? Engelli çocuklarına okul yardımı var mı? Engelli çocuklarına anadolu ve ana sınıfı öğrencilerine ne kadar destek verilecek? soruları engelli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada engelli olupta çocuğu anaokuluna ya da ana sınıfına geden vatandaşlara müjdesi verdi. Peki engelli ailelerin çocuklarına okul yardımı var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hem engelli memur ataması bekleyen hem de engelli olup da çocuğu ana okuluna ya da ana sınıfına giderlere yönelik müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.
Engelli ailelerin çocuklarına okul yardımı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlara yönelik bir başka müjdeyi daha verdi. Başkan Erdoğan, "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum" müjdesini verdi.