Engelli çocuklara ‘Aile Çocuk dergisi’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aile Çocuk” dergisi, Arapça ve İngilizce çevirileri ile görme ve işitme engeli bulunan 6-9 yaş çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlandı. Dergi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye’deki çok dilli ilk çocuk dergisi oldu.