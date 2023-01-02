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Aktüel Engelli çocuklara ‘Aile Çocuk dergisi’
Aktüel

Engelli çocuklara ‘Aile Çocuk dergisi’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aile Çocuk” dergisi, Arapça ve İngilizce çevirileri ile görme ve işitme engeli bulunan 6-9 yaş çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlandı. Dergi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye’deki çok dilli ilk çocuk dergisi oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:33:00 -
Engelli çocuklara ‘Aile Çocuk dergisi’

Dördüncü sayısı Arapça ve İngilizce dillerine çevrilerek baskısı yapılan derginin ilerleyen süreçte Fransızca ve Almanca çevirilerinin yapılması da planlanıyor.

Derginin farklı dillerde basılmasıyla uluslararası alanda tanıtılması ve dergiden Türkiye’deki yabancı uyruklu çocukların uyum sürecinde yararlanması amaçlanıyor. Aile Çocuk dergisi içindeki etkinliklerle çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirmesine katkısının yanında, ailelere de rehber olma niteliği taşıyor.

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