Engelli çocuğu vince bağlayıp video çeken 3 hayvan tutuklandı

Ankara’da bir iş yerinde zihinsel engelli bir çalışanın ayağından bağlanarak vince asıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.

Ankara’da bir iş yerinde zihinsel engelli bir çalışanın ayağından bağlanarak vince asıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu tespit etti. M.S.’nin olayın yaşandığı iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığı ve yüzde 61 oranında zihinsel engelli olduğu belirlendi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. dahil 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eziyet”, “tehdit”, “kasten yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B., M.Ş. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yeri sahibi B.Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

