Zahmet oldu... İran, Afganistan İslam Emirliğini tanıma kararı aldı

İran, Afganistan İslam Emirliği hükümetini yakında resmen tanıyabileceğinin sinyalini verdi.

İran’ın Afganistan Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, ülkesinin Kabil ile ilişkilerini çeşitli alanlarda hızla güçlendirdiğini belirterek, Tahran’ın Afganistan İslam Emirliği hükümetini tanımasının önünde hiçbir engel bulunmadığını ve bu tanımanın yakında gerçekleşeceğini söyledi. Bikdeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve kardeşçe nitelik taşıdığını, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayandığını vurguladı.

Afgan “Tolo” televizyonuna verdiği röportajda Bikdeli, Afganistan’ın istikrarını bozmak isteyen güçlerin bulunduğunu ve bazı çevrelerin ülkenin güvenli ve istikrarlı olmasını hazmedemediğini ifade etti. İran’ın Afganistan hükümetiyle yalnızca ikili ilişkileri geliştirmek için değil, bölgesel güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla da yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi. Tahran’ın iki ülke ilişkilerini daha derin ve etkili bir seviyeye taşıyacak siyasi adımları yakında açıklayacağını da sözlerine ekledi.

İranlı büyükelçi, iki ülke arasında herhangi bir sınır anlaşmazlığı bulunmadığını belirterek, iki hükümet arasındaki iş birliğinin geçmişteki sorunların çözümüne katkı sunduğunu söyledi. Mevcut aşamada iş birliğinin ikinci bir seviyeye geçtiğini, bunun da sınır kapılarının geliştirilmesine, ticari, ekonomik ve sanayi alanındaki etkileşimin artırılmasına odaklandığını kaydetti. Su meselesinin de iki taraf arasında çözüldüğünü, bu konuda herhangi bir sorun kalmadığını ifade etti.

Bikdeli ayrıca bazı ülkelerin ve aktörlerin Afganistan’ın güvenliğiyle oynamaya çalıştığını, bunun Tahran’da endişe yarattığını belirtti. İran’ın İslamabad ile Kabil arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini istediğini dile getirdi.

Daha önce dışişleri bakan yardımcılığı görevinde de bulunan İranlı büyükelçi, bazı medya organlarında yer alan “israil adına casusluk yaptıkları” iddiasıyla Afgan vatandaşlarının tutuklandığı yönündeki haberleri yalanladı. Bu haberlerin iki halk arasındaki ilişkileri zayıflatmaya yönelik bir medya kampanyasının parçası olduğunu söyledi. İran’da yaşayan Afganların onurlu bir şekilde yaşadığını ve yasal işlerde çalıştığını vurguladı.

Öte yandan Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Mehriddin, ülkesinin Afganistan ile ilişkilerini güçlendirmek için çalıştığını ve bunun bölgesel güvenlik açısından önemli olduğunu belirtti. Basına yaptığı açıklamada her devletin ulusal çıkarları doğrultusunda dış politikasını belirleme hakkı bulunduğunu ifade etti. Kabil ile Duşanbe arasında özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı grupların faaliyetleri gibi sınır güvenliği tehditlerine karşı ortak iş birliği yürütüldüğünü söyledi.

Mehriddin ayrıca iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik iş birliğinin belirgin şekilde geliştiğini, ortak sınır pazarlarının açıldığını ve Tacikistan’ın Afganistan’a düzenli olarak elektrik ihracatını sürdürdüğünü kaydetti.