Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

İHRACATTA KUR PROBLEMİ Süs bitkileri ve kesme çiçek sektöründe dolar ve avro kurunun enflasyona göre düşük kalması nedeniyle ciddi zorlandıklarını ifade eden Yılmaz, "Çünkü uluslararası arenada sadece biz yokuz, bizim dışımızda birçok ülke var. Artış enflasyonun altında kaldığı için satışlarımıza müdahale edemiyor, istediğimiz fiyatları alamıyoruz. Çünkü diğer ülkeler devreye giriyor bu arada. Maliyetlerimizin artışı da kur artışından çok daha fazla olduğu için sektör için ciddi bir sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.