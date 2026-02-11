  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik gelişmeyi Şamil Tayyar duyurdu! Gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu ama, AK Parti kapıları kapattı Biber zirveyi bırakmıyor! Batı Akdeniz ihracatında yılın ilk şampiyonu Hasetliğin bu kadarına pes! Eski istihbaratçı Sabri Uzun’dan Bayraktar’a “polis memuru” perdesiyle karalama Yalnızlaşıyoruz! Son 10 yılda yüzde 66,5 arttı, 5,5 milyonu aştı Ocak ayının şampiyonu belli oldu! İşte en çok satan otomobiller... Avrupa mecbur kaldı: “Türkiye olmadan adım bile atamıyoruz” diyerek stratejik hamleyi yaptılar Aman dikkat! Geceleri görünmez tehlike: Akıllı telefonlar hücrelerini tehdit ediyor İYİ Parti’den sonra Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi de karıştı! Tek mesajla görevden alındı Meğerse zehir saçıyormuş! Mutfakta tahta kaşık kullanırken dikkat Beklenmedik ağrılara dikkat... Migren kadınları neden daha çok vuruyor? Uzmanlar anlattı
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı
DHA Giriş Tarihi:

Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

Yüzde 95'i Antalya'da üretimi yapılan kesme çiçek ve süs bitkileri sektörü, geçen yıl 160 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

#1
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce (OAİB), 2025 yılında kesme çiçek ve süs bitkileri ihracatında tüm zamanların en yüksek geliri sağlandı. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, 2025 yılını birlik tarihinin en yüksek rakamıyla tamamladıklarını belirterek,

#2
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

"160 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yaklaşık 800 milyon dallık çiçek gönderimimiz oldu. 2025 yılında ihracatımızda yüzde 15'lik artış vardı. Bu da bizler için son derece güzel haber. Çünkü şu ana kadar 160 milyon dolara hiç ulaşamamıştık" dedi.

#3
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

'KESME ÇİÇEK DENİLİNCE İLK AKLA GELEN İL ANTALYA' 2026 yılı için süs bitkileri sektörü ihracatında yüzde 12'lik artış öngördüklerini açıklayan İsmail Yılmaz, "2026 yılı için 180 milyon dolarlık hedef koyduk. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Türkiye'de kesme çiçek denilince ilk akla gelen il Antalya. Daha doğrusu Antalya'nın alternatifi de yok diyebilirim. İhracatın yüzde 95'lik kısmı Antalya'dan.

#4
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

Antalya kesme çiçek olarak Türkiye'de en çok ihracatı gerçekleştiren il. Bu bölgede yaklaşık 10 bin dekarlık kesme çiçek alanımız bulunuyor. İhracatımız Avrupa'da Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere gerçekleşiyor" diye konuştu.

#5
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

ISPARTA İLE 12 AY ÜRETİM Kesme çiçek üretiminin Antalya'da 8 ay, yaz dönemi Isparta'da 4 ay yaylada üretim şeklinde 12 aya yayıldığını ifade eden OAİB Başkanı Yılmaz, "Antalya'yla entegre olsun diye yaz döneminde Isparta'da yayla üretimini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu üretim Antalya'ya geliyor ve Antalya'dan ihracatı gerçekleştiriliyor. Orada 1500 dekarlık üretim alanımız var.

#6
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

Bu üretim alanıyla birlikte sezonumuzu 12 aya tamamlıyoruz. Bu da özellikle dışarıdaki müşteriler için iyi bir durum. Çünkü 8 aylık üretimden sonra başka ülkelere kayıyorlardı. Şimdi biz Isparta gibi yayla bölgesindeki üretimlerle bu süreyi 12 aylık dilime çıkardık ve bütün sezon, bütün aylarda gönderimlerimizi sağlıyoruz" dedi.

#7
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

İHRACATTA KUR PROBLEMİ Süs bitkileri ve kesme çiçek sektöründe dolar ve avro kurunun enflasyona göre düşük kalması nedeniyle ciddi zorlandıklarını ifade eden Yılmaz, "Çünkü uluslararası arenada sadece biz yokuz, bizim dışımızda birçok ülke var. Artış enflasyonun altında kaldığı için satışlarımıza müdahale edemiyor, istediğimiz fiyatları alamıyoruz. Çünkü diğer ülkeler devreye giriyor bu arada. Maliyetlerimizin artışı da kur artışından çok daha fazla olduğu için sektör için ciddi bir sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.

#8
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

ÜRETİM İÇİN HAZİNE ARAZİSİ TALEBİ Süs bitkileri üretimi daha çok güney illerde yapıldığı için sektörün en önemli sorunlarından birinin de arazi fiyatları olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi: "Arazi fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeler her geçen gün imara giriyor. İmara girince alternatif araziler bulmakta zorlanıyoruz. Arazi yokluğu bizlere ciddi sıkıntı yaşatıyor. Bunun için de bizim önerimiz; özellikle Antalya'da kamuya ait ve Hazine adına ciddi araziler var.

#9
Foto - Antalya’dan dünyaya! İhracat rekoru kırıldı

Turizmdeki tahsise benzer bir yöntemle uzun yıllar kiralanması sağlanırsa sektör büyümesi ve daha çok ihracat yapması mümkün olacaktır. Mesela şu anki üretim alanımız Altınova. İmar hemen seralarımızın dibine geldi. Hatta bir kısım seraların bulunduğu yerlerde de imar geçti. Dolayısıyla imarlı araziler ya da imar tehdidi bizlere ciddi sıkıntı yaşatıyor. Alternatif araziler Antalya'da yok. Arazi fiyatları çok yüksek. Bizler büyük alanlarda üretim yapıyoruz. En az 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm alanlarda üretim yapıyoruz. Bu tür bir araziyi satın alıp üzerine bu tesisleri yapmak ciddi maliyet gerektiriyor. Bundan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arazi tahsisi söz konusu olursa sektör uzun yıllar boyunca Antalya'da var olmaya devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"
Gündem

ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"

ABD ordusunun tanınmış isimlerinden emekli Albay Douglas Macgregor, Orta Doğu’daki dengeleri sarsacak ve Ankara’da yankı uyandıracak skandal..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Menajer Ayşe Barım hakkında flaş karar
Gündem

Menajer Ayşe Barım hakkında flaş karar

Menajer Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı. Barım hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23