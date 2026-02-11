  • İSTANBUL
Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!
Giriş Tarihi:

Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!

Adana'nın Feke ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlarla akmaya başlayan Şarlayan Şelalesi, hem bölge halkının hem de fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!

Feke ilçesine bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde bulunan Şarlayan Şelalesi, etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

#2
Foto - Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!

Kurak dönemlerde kuruyan şelale, yoğun yağışlarla birlikte dağlardan gelen kar sularıyla beslenerek çağlarken, ortaya çıkan manzara doğa tutkunlarını mest etti.

#3
Foto - Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale, aynı zamanda Kozan Barajı'nı da besleyen su kaynakları arasında yer alıyor.

#4
Foto - Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!

Şelalenin yağışlara bağlı olarak aktığını belirten Kaşaltı Mahalle Muhtarı Cumali Demirbağ, "Sonbaharda yağışlar başlarsa haziran ayına, yaz başına kadar çağlıyor. Yağış kesildiğinde ise kuruyor. Yağmur sürekli yağarsa şelalemiz de akmaya devam ediyor.

#5
Foto - Yağışlarla birlikte yeniden "Şarladı"!

Şelale yolunun yapılması için Feke Belediyemiz söz verdi, inşallah yapılacak. Geçen yıl da yağışlar olduğu sürece akan bir şelaleydi. Doğa harikası bir yerimiz" dedi.

