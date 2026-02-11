Yağışlarla birlikte yeniden “Şarladı”!
Adana'nın Feke ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlarla akmaya başlayan Şarlayan Şelalesi, hem bölge halkının hem de fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Feke ilçesine bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde bulunan Şarlayan Şelalesi, etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı.
Kurak dönemlerde kuruyan şelale, yoğun yağışlarla birlikte dağlardan gelen kar sularıyla beslenerek çağlarken, ortaya çıkan manzara doğa tutkunlarını mest etti.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale, aynı zamanda Kozan Barajı'nı da besleyen su kaynakları arasında yer alıyor.
Şelalenin yağışlara bağlı olarak aktığını belirten Kaşaltı Mahalle Muhtarı Cumali Demirbağ, "Sonbaharda yağışlar başlarsa haziran ayına, yaz başına kadar çağlıyor. Yağış kesildiğinde ise kuruyor. Yağmur sürekli yağarsa şelalemiz de akmaya devam ediyor.
Şelale yolunun yapılması için Feke Belediyemiz söz verdi, inşallah yapılacak. Geçen yıl da yağışlar olduğu sürece akan bir şelaleydi. Doğa harikası bir yerimiz" dedi.
