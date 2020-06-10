Engelli çift, mavi kapakla yerde sürünmekten kurtuldu

Hatay’da mavi kapak toplayan öğretmen Ayşe Dönmez, Kırıkhan ilçesinde bütün işlerini sürünerek yapan engelli Hikmet-Serpil Gürol çiftinin yüzünü güldürdü.

Öğretmen Ayşe Dönmez, engellilerin yaşamına katkıda bulunmak istedi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Dönmez, haberlerde karşılaştırdığı mavi kapak kampanyasına destek vermek için kolları sıvadı. Ayşe öğretmen, Hatay Valiliğinden gerekli izinleri alarak başta okullar olmak üzere kentteki resmi kurumlarda, hastanelerde ve kafelerde mavi kapak toplamaya başladı. Gönüllülerin de katkılarıyla 4 ayda yaklaşık 1 ton kapak toplayan Dönmez, bir geri dönüşüm fabrikasına teslim ettiği mavi kapakların ücretiyle 2 tane tekerlekli sandalye alarak Kırıkhan ilçesinde yaşayan Hikmet-Serpil Gürol çiftine teslim etti.

Ayşe Dönmez, yaptığı açıklamada 2 yıldır mavi kapak projesini yürüttüğünü belirterek, "Daha önce 1 ton kadar mavi kapak toplayarak başka bir engelli arkadaşımıza yardımcı olduk bugünde Kırıkhan ilçemizdeki çiftimize tekerlekli sandalye hediye ettik" dedi.

Doğuştan engelli olan Serpil Gürol, "Ayşe hocamızdan Allah razı olsun. Ben evde işlerimi yerde sürünerek yapıyordum şimdi tekerlekli sandalye ile daha rahat yapacağım" diye konuştu.

Hikmet Gürol ise "Şimdiye kadar yerde sürünüyordum şimdi hocamızın sayesinde bir tekerlekli sandalyem oldu, Allah ne muradı varsa versin" dedi.