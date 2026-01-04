Engelli aylığı ve SED ödemeleri nasıl olacak, yeni zam oranı nedir? 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın yararlanacağı sosyal destek ödemeleri için zam pazarlığı sona eriyor. Memur maaş katsayısına endeksli olan 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli maaşları, 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Peki, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı ve SED ödemeleri zamlı tutarları ne kadar? İşte kalem kalem 2026 sosyal yardım tahminleri...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Halk arasında "yaşlılık maaşı" olarak bilinen 65 yaş aylığı, 2025 yılının ikinci yarısında yaklaşık 5.390 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2026 zammı ile birlikte bu tutarın 6.330 TL ile 7.065 TL bandına yükselmesi öngörülüyor. Kesin rakam, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon farkının memur katsayısına eklenmesiyle netleşti.

65 yaş aylığı, yüzde 18,60 artışla 5.390,40 TL’den 6.393,01 TL’ye çıktı.

Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,60 oranındaki artış, yalnızca kamu çalışanlarını değil, aynı zamanda sosyal desteklerden yararlanan milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendirdi. Bu artışla birlikte, devlet tarafından sağlanan sosyal yardım kalemleri ve bazı yasal ödemeler yeniden hesaplandı.

Yapılan güncelleme sonucunda engelli aylıkları, 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı ile evde bakım desteği yeni zam oranına göre yükseltilerek hak sahiplerine yansıtıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımı, yüzde 18,60 zamla 11.700,87 TL’den 13.877,23 TL’ye yükseldi.

SED ÖDEMELERİ VE GELİR SINIRI DEĞİŞİYOR

Çocukların eğitimi için ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur katsayısı oranında artacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim kademesine göre değişen ödemelerde ortalama %18'lik bir artış bekleniyor. Ayrıca asgari ücrete yapılan %27’lik zam sonrasında, bu yardımlardan yararlanmak için gereken hane içi kişi başı gelir sınırları da yukarı yönlü güncellendi.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40–69 arası engelli aylığı, yapılan yüzde 18,60 zamla 4.302,98 TL’den 5.103,33 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, yüzde 18,60 artış sonrası 6.454,47 TL’den 7.655,00 TL’ye çıktı.

18 yaş altı engelli aylığı, yüzde 18,60 zamla 4.302,98 TL’den 5.103,33 TL’ye yükseldi.

KİMLER BU ÖDEMELERİ ALABİLİR?

Sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirli şartların taşınması gerekmektedir. İşte yardım kalemlerine göre başvuru şartları: