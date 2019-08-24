0553 313 94 23

Engelli atamaları 2019 engelli atamaları ne zaman?

Engelli vatandaşların kamuya atamalarının yapılıp yapılmayacağı engelli atama yapılacaksa ne zaman yapılacağı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Engelli vatandaşlar 2019 yılı içinde engelli atama yapılacak mı? sorusunu soruyor. EKPSS ne zaman yapılacak?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:43
Engelli atamaları 2019 engelli atamaları ne zaman?

Engelli vatandaşların kamuya atamalarının yapılıp yapılmayacağı engelli atama yapılacaksa ne zaman yapılacağı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Engelli vatandaşlar 2019 yılı içinde engelli atama yapılacak mı? sorusunu soruyor. EKPSS ne zaman yapılacak?

En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Sınava geç başvuru tarihi 13-14 Mart 2018 olarak belirlenmişti. 2018 EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı. 2017 yılı EKPSS Yerleştirme Takvimine göre tercihler 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018/1 EKPSS Tercih Takvimine göre tercihler 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2018/2 EKPSS Tercihleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Anayasa ve yasaların kamu ve özel sektörde engelli istihdamını öngören hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında 14 binin üzerinde engelli işçi ve memur kadrosunun boş olduğunu açıkladı. Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. EKPSS Engelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 yılında yapılacak. EKPSS sınavına girmek isteyen engelli adayların başvuruları Şubat ayında yapılacak. Sonuçlar ise 2020 Mayıs ayında açıklanacak. Kura için yapılacak başvurular ise Mayıs ayında yapılacak. EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor.

Kamu kurumlarının boş olan engelli kadroları hangileri

Engelli işçi açığı kamu kurumlarında 4 bin 739, özel sektörde 21 bin 748. Buna ilave olarak, kamu kurumlarındaki 9 bin 379 engelli memur kadrosu boş olduğu öğrenildi. Boş olan engelli memur kadrolarında 6167 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk sırada yer alırken MEB’i, 1606 engelli açığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, 506 boş kontenjanla Adalet Bakanlığı takip ediyor. Kamuda ataması beklenen engelli işçi-memur kadrosu toplamı 14 bin 118 kişi.

EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:43
  1. Engelli atamaları
  2. 2019 engelli atamaları ne zaman?
  3. ekpss ne zaman
  4. ekpss başvurusu
  5. ekpss başvuru şartları 2019
  6. EKPSS sınav kılavuzu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'
    1. Esed'in danışmanından küstah tehdit!..
    2. AK Parti bölge toplantısı Nevşehir’de..
    3. Kick boksta söz sahibi Elazığ
    4. Milli binici Derin Demirsoy'dan..
    5. Alaşehir Şoförler Odası yeni hizmet..
    6. Yavru köpekler süt annelerine kavuştu
    7. Amazon’daki yangının ikinci haftasında..
    8. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    9. Kalkınma ve destekleme programında..
    10. Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan..
    11. Canan Karatay uyardı! "1950'lerden..
    12. Büyükşehir’den spor etkinlikleri için..
    13. Akşehir’de Onur Günü kutlandı
    14. Küçük çocuğa babadan sokak ortasında..
    15. Orman yangınının meydana geldiği..
    16. SASTOP’tan, Başkan Işıksu’ya ziyaret
    17. Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda..
    18. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
    19. Gerze’ye plastik atık kutuları
    20. TDV yurtlarında öğrenci kabulüne..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı