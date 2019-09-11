Engelli adamın süresiz nafaka isyanı!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Süresiz nafaka mağduru Latif Karsavuran, sitemize konuştu.

2002 yılında Malatya Kernek Meydanı'ndaki patlamada vücudumda birinci derecede yanık oluştu." diyen süresiz nafaka mağduru Karsavuran, şunları söyledi:



"Vücudumdaki yanıklar sebebi ile uzun yıllar psikolojim bozuk olarak yaşamama sebep oldu. İlerleyen yıllarda da sağ bileğime cam düşmesi sebebi ile 'Damar tendom kesisi' oluştu. Yaşadığım bu iki kazanın sonucu olarak yüzde 67 engelli raporuna sahibim. Vücudumdaki yaralanmalar sebebi ile askerliğimi tamamlayamadan çürük raporu aldım."



"Askere giderken evliliğim boşanma aşamasındaydı. Mahkeme son duruşmada 10 milyar tazminat ödememe hükmederken 700 lira da yoksulluk nafakası ödeme kararı verdi.Vücudumdaki hasarlardan dolayı şu anda işssizim. Sağlık güvencem, gelirim ve sigortam yok. İşsiz olmamdan dolayı 1 yıldır da nafaka borcumu ödeyemiyorum."



"Evliliğimizden bir kızım oldu. Şu anda 3 yaşında. Nafakayı düzenli ödeyemediğim için çocuğumu göstermiyorlar. 'Önce borcunu öde sonra gel çocuğunu gör.' diyorlar.