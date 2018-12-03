‘Engeller’ Shell & Turcas’ın 500 istasyonunda kalktı

Shell & Turcas, engelli misafirlerinin daha rahat hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Engelsiz Hizmet Alanı” projesini, Türkiye çapındaki istasyonlarda yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Shell & Turcas, toplam 500 istasyonunda ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ oluşturdu.