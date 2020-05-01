‘Engelleniyor’ demişti! Ekrem İmamoğlu yine şova başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığı tarafından engellediğini öne sürerek yaygara koparan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeni açıklamasıyla pes dedirtti.

Göreve geldiğinden bu yana yaptığı açıkmalarla büyük tezatlık yaşayan Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs nedeniyle konuştu.

Kendilerine yapılan yardımların engellendiğini söyleyen İmamoğlu, büyükşehirin yardımlarına ilişkin yaptığı açıklamada 'Tarihimizin en büyük yardımını yapıyoruz' dedi.

Açıklamasıyla bundan önceki belediyelerin yaptıklarını adeta görmezden gelen İmamoğlu'nun yardım çıkışı sonrası birçok vatandaş 'Yine şov yapıyor' yorumlarını yaptı.

İşte İmamoğlu'nun açıklaması:

Tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin; 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz. Gıda paketi dağıtımlarımız, Ramazan’ın sonuna kadar ara vermeden sürecek. Her gün ortalama binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz