Engel yok yalan çok! İmamoğlu’nun ‘engelleniyorum’ palavrası elinde patladı

Göreve gelmesinin üzerinden 1 koca sene geçmesine rağmen hiçbir ciddi projeye imza atamamasını, ‘AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin engellemesi’ olarak lanse eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalan söylediği ortaya çıktı. Şu ana kadar İmamoğlu yönetimi tarafından İBB Meclisi’ne sunulan 1371 tekliften 1117’sinin AK Parti ve MHP’li Meclis Üyeleri’nin oylarıyla geçtiği, bunun da toplam teklifinin yüzde 85’inin onaylandığı anlamına geldiği öğrenildi. Yine sosyal yardım bütçesinin de Cumhur İttifakı grubunun oylarıyla 374 milyondan 775 milyona çıkarıldığı, 15 borçlanma teklifinin tamamına evet oyu verilerek, 9 milyar liralık kredinin İmamoğlu yönetimine tahsis edildiği bildirildi.

Engel yok ‘onay’ var

Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şeyi yapmayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aradan geçen onca zamana rağmen gözle görülür bir icraata imza atamayınca sarıldığı ‘engelleniyorum’ sözlerinin kocaman bir yalan olduğunu ifşa ediyoruz. Göreve geldiği ilk günlerde, ‘Temel Atmama’ töreni düzenleyerek Türk siyasi tarihine geçen İmamoğlu yalan ve iftiralarla basiretsizliğini örtmeye çalışsa da artık başarılı olamıyor. CHP’li İmamoğlu yönetiminin, ‘iş yapmamı engelliyorlar’ iddiasıyla hedef gösterdiği AK Parti ve MHP’li Meclis üyeleri, İstanbulluya hizmet niteliği taşıyan her teklife evet oyu verdiğini istatistikler gözler önüne seriyor.

Beceriksizliğini iftirayla örtmeye çalışıyor

CHP’li İmamoğlu tarafından İBB Meclisi’ne sunulan 1371 teklifin, 1117’sinin AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla meclisten geçti. Bu rakam toplam teklif sayısının yüze 85’ine denk geliyor.

CHP yönetimi tarafından verilen tekliflerin tamamına yakınına ‘onay’ veren Cumhur İttifakı bloğu, İstanbulluların mağdur olmaması için her türlü fedakarlığı da göstermiş. ‘Sosyal yardım ödeneklerinin’ engellendiği gibi iğrenç bir yalanı dillendiren İmamoğlu, bu sayede beceriksizliğini gizlemeye çalışsa da gerçekler aksini söylüyor. İBB’nin 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçesi, AK Parti ve MHP’li Meclis Üyeleri’ni oylarıyla 775 milyona çıkarıldı. İmamoğlu buna rağmen, Cumhur İttifakı tarafından engellendiği yalanını dilinden asla düşürmedi. Zira İstanbullunun mağdur olmaması için gösterilen özveriye rağmen İBB yönetimi tam bir hüsran siyaseti sergiledi.

Hiçbir projesi olmadığı halde ‘ödeneksizlik’ iddiasıyla projelerini hayata geçiremediği yönünde algı yürüten İmamoğlu bu tavrıyla da kamuoyunu aldattı. AK Parti ve MHP’nin ağırlıkta olduğu İBB Meclisi Üyeleri’nin şu ana kadar 15 borçlanma teklifinin tamamına ‘evet’ oyu verdi. Şu ana kadar 9 milyar liralık krediyi onaylayan İBB Meclisi, bütün bunlara rağmen İmamoğlu’nun kara propagandasından kurtulamadı. 1 yılda İBB’nin toplam bütçesinin yüzde 40’ın kullanan İmamoğlu, hiçbir ciddi projeyi hayata geçirmedi.