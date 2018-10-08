Enflasyonla mücadelede büyük adım

Ağustosun ilk yarısında döviz kurunda başlayan spekülatif atakların ürün ve hizmetlere yansıması ile tetiklenen enflasyonun eylül sonunda yüzde 24.52’ye kadar çıkması Hazine ve Maliye Bakanlığını harekete geçirdi. Maliyet baskılarını kontrol altına almayı hedefleyen bakanlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 25 Ekim’de yapacağı toplantısı öncesi ‘Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nı açıklayacak.

Fırsatçı ve stokçuya büyük set

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, enflasyonla topyekûn mücadele çerçevesinde geçen hafta bire bir sektörel ve grup bazlı gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından “En kötüyü geride bıraktık” şeklindeki açıklaması piyasayı rahatlatırken, sıra belirlenen mücadele stratejisi kapsamında uygulamaya geldi. Albayrak’ın, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin gerçek olduğunu açıklamasının ardından başlatılan denetimler, bu haftadan itibaren daha etkin bir şekilde yürütülecek. Ancak mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan tasarruf konusunda da kamu kuruluşları ve vatandaşlara da uyarılarda bulunulması bekleniyor. Nitekim, 1 Ekim itibarıyla devreye giren doğalgaz ve elektrik zamlarının ekim ayı enflasyonuna yansımasının sınırlı düzeyde kalması için böyle bir adımın atılması zorunluluğu bulunuyor.

Merkez Bankası’nın tavrı önemli

Ekonomistler, enflasyonun eylül ayında döviz kurundaki sert yükselişin maliyetlere yansımasından daha ötede bir sıçrama göstermesine dikkat çekerek; tedbirlerin radikal olması ve uygulanabilirliğinin takip edilmesi ile mücadelenin başarıya ulaşabileceğini dile getiriyor. Enflasyonda gelinen bu noktanın ekonomide bir yavaşlama etkisi de oluşturacağını kaydeden ekonomistler, 25 Ekim’de toplanacak olan PPK’nın yeni bir faiz artırımına gitme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak, analistler kabine cephesinde yeni bir faiz artışına sıcak bakılmadığını, bu hafta açıklanacak olan ‘Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nı kararlı bir şekilde uygulanmasının tercih edileceği görüşünü dile getiriyor. Döviz kurunda ani yükselişlerin yaşanmaması durumunda enflasyonla mücadelede bir yılın sonunda somut sonuç alınabileceğini kaydeden ekonomi çevreleri, sabırla uygulanacak sıkı para politikasının enflasyonda arzu edilen seviyelerin yakalanmasında rol oynayacağı görüşünde.

Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında ekonomi sunumunda bulundu. Bakan Albayrak sunumunda, Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin gücüne değinerek, genel borçluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu kaydeden Albayrak, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 49 seviyesinde bulunduğunu belirtti. Albayrak, kamuda borçluluk oranında gayet iyi bir durumda olunduğunu vurguladı. Türkiye’ye karşı son iki aydır süren spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, bu ataklara karşı Türkiye’nin attığı adımları anlatarak “Bütçe disiplininde taviz yok” mesajı verdi. Yaşanan spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, cari açıktaki düşüşe, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına da vurgu yaparak, “Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı” ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını sözlerine ekledi.

Tasarruf artacak direnç kırılacak

‘Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nın en önemli ayağını oluşturan tasarruf konusunda Kabinenin aldığı kararların kamuoyunun psikolojisini de etkilemesi programın başarıya ulaşmasında rol oynayacak. Bunlar arasında taşıt kullanımıyla ilgili tasarruf tedbirleri öne çıkıyor. Öte yandan vatandaşları yerli malını kullandırmaya özendirecek açıklama ve eylemler de cari açığın aşağı çekilmesinde rol alacak. İhracatçılara sunulacak yeni pazar imkânları, ara malların Türkiye’de üretilmesi dönük girişim ve teşvikler ile yapışkan ve dirençli görüntü veren enflasyonun aşağıya çekilmesi sağlanacak. Ayrıca etkin denetim mekanizmasının devreye girmesi ile fırsatçı ve stokçulara göz açtırılmaması da sürecin başarılı olması için gündemde olan konular arasında.