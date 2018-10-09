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Enflasyonla Mücadele Programı bugün belli oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı bugün saat 13:00'da İstanbul'da açıklayacak.

09 Ekim 2018 Salı 11:06
Enflasyonla Mücadele Programı bugün belli oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı bugün saat 13:00'da İstanbul'da açıklayacak.

"Enflasyonla topyekun mücadele programı ile bu dayanışmayı daha ileriye taşıyacağız" diyen Bakan Albayrak , Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın bugün açıklanacağını duyurmuştu.

Program kapsamında, enflasyona karşı pek çok gündem maddesinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği kararı sonrasında da sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, "Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BİNE YAKIN KOBİ KATILACAK

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre toplantıya Migros, BİM, A101 gibi market zincirlerinin üst düzey yöneticileri başta olmak üzere iş dünyasından pek çok isim davet edildi. Toplantıya bine yakın küçük ve orta ölçekli (KOBİ) firmanın üst düzey yöneticisinin katılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Bakan Albayrak toplantıda şirketlerden yılsonuna kadar ürünlere zam yapmamalarını ve yerli ürünlere öncelik vermelerini isteyecek.

Dünya gazetesinin haberine göre  iş dünyasına sattığı ürünlerin fiyatını en az yüzde 10 aşağı çekerek enflasyonla mücadele seferberliğine katılma çağrısı yapılacak.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:06
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