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Enflasyondaki Artışın Sebebi: Zam fırsatçıları

Açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, son dönemlerde yaşanan 'haksız fiyat artışlarına' dikkat çekerek; "Faiz ve kurdaki yükselişe sebep olan en önemli etken 'yüksek fiyat artışları'dır. Yani yapılan zamları durdurduğumuz zaman 'faizi ve kurdaki' artışları da dengeleyebiliriz" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:46
Enflasyondaki Artışın Sebebi: Zam fırsatçıları

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA-Yılın ilk enflasyon rakamı açıklandı. TÜFE, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 arttı. Yıllık TÜFE 20.35 olurken on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 17.16 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 30.97'ye ulaştı. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 0.45 arttı.

Açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, 'gıda' fiyatlarındaki zammın enflasyon üzerinde önemli etkisi bulunduğunu vurgularken; "Ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar bu fiyata nasıl yükseldiği üzerinde konuşulup tartışılıyor. Bu süreçteki haksızlıklar konusunda 'yasal adımların' biran önce atılması gerekli. Enflasyon rakamlarının yüksek olması tüketicinin beklentileri ile doğrudan alakalı. Son dönemlerde bu beklenti kırıldı ancak 'gıda fiyatlarındaki artışın' tüketici tarafından bire bir hissedilmesi enflasyon üzerinde etki ediyor. Tüketicinin olumsuz beklentileri kırılmayınca önümüzdeki ayda da enflasyon yüksek olacak algısı oluşuyor. Enflasyon rakamlarının düşürülebilmesi için bu beklentilerin iyi yönetilmesi gerekli" dedi.

Enflasyondaki artışın sebebi 'zam fırsatçıları'

Prof. Tanas, son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin, 'zam fırsatçılarını' işaret ederek; "Bir ürün, üretiminden nihai tüketiciye ulaşana kadar birçok elden geçiyor. Bu süreçte adına 'fırsatçılar' dediğimiz kurumların sürekli zam uygulaması enflasyon üzerinde ciddi etkilere sahip. 'Fırsatçılar' olarak tabir ettiğimiz bu kişi ya da kurumlar en çok da 'gıda' sektöründe yer alıyor. Fiyat artışının kontrol edilememesi; 'enflasyon, kur ve faiz' döngüsünün sürekli canlı kalmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşadığımız işte tam da buydu. 'Enflasyon, kur ve faiz' döngüsünün en canlı olduğu dönemi geçirdik. Bazı üreticiler, faizin ve maliyetlerin yüksek olduğunu gerekçe göstererek zam yapıyorlar. Faiz ve kurdaki artışa sebep olan en önemli etken; 'yüksek fiyat artışları' Yani yapılan zamları durdurduğumuz zaman 'faizi ve kurdaki' artışları da dengeleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Tanas zam fırsatçılarına karşı yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Yasal anlamda fiyat artışları kontrol altına alınabilmeli. Problemler iyi analiz edilerek çözümler üretilmeli. Yasalarımızı 'haksız fiyat artışları' noktasında daha etkin bir şekilde kullanmamız gereken bir dönemden geçiyoruz"

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:46
  1. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl
  2. enflasyon

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